Ключевые слова для поиска
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.
Емкость 1300 мА/ч обеспечивают более долгую работу игрушек и других устройств.
Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.
Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.
Питание
Экохарактеристики
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Размеры
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.