Ваше устройство будет работать дольше

Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах