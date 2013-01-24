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Rechargeables

Элемент питания

R6B4A210/10
  • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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    Rechargeables Элемент питания

    R6B4A210/10

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваше устройство будет работать дольше

      • AA, 2100 мA/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Аккумулятор для аудиоплееров и фотокамер

      2100 мА/ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        2100 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 115 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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