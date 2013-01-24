Ваше устройство будет работать дольше

Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах