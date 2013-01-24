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Rechargeables

Элемент питания

R6B4B260/10
  • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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    Rechargeables Элемент питания

    R6B4B260/10

    Ваше устройство будет работать дольше

    Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше устройство будет работать дольше

    Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваше устройство будет работать дольше

      • AA, 2600 мА/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Поразительная емкость для работы любых цифровых устройств

      2600 мА·ч обеспечивают более долгую работу цифровой фотокамеры и других устройств с большим энергопотреблением.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        2600 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        5,8  см
        высота
        5,05  см
        Глубина
        1,45  см
        Вес
        0,117  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,6  см
        Вес нетто
        0,117  кг
        Вес брутто
        0,125  кг
        Вес упаковки
        0,008  кг
        EAN
        87 10895 95952 0
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        4
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        11  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        1,404  кг
        Вес брутто
        1,548  кг
        Вес упаковки
        0,144  кг
        EAN
        87 10895 95953 7
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 130 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

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