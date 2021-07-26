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  • Превосходное качество звука Превосходное качество звука Превосходное качество звука

    GoGEAR Видеоплеер MP3

    SA1MUS08K/02

    Превосходное качество звука

    Портативный аудио-/видеоплеер Philips GoGear Muse с технологией FullSound™ и наушниками с функцией шумоподавления обеспечивает исключительное качество звука для развлечения в поездках. А просмотр видео на широком цветном QVGA-дисплее с диагональю 3" — это настоящее удовольствие!

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    GoGEAR Видеоплеер MP3

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    Превосходное качество звука

    с технологией FullSound™ и функцией шумоподавления

    • Muse
    • 8 ГБ*
    SuperScroll™ для быстрого и эффективного поиска

    SuperScroll™ для быстрого и эффективного поиска

    Клавиши поиска двойного действия обеспечивают удобное управление скоростью прокрутки списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке воспроизведения или немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.

    Наушники высокого разрешения для кристально чистого звука

    Наушники высокого разрешения для кристально чистого звука

    Эти эргономичные наушники с функцией изоляции шумов разработаны с учетом строения человеческого уха и обеспечивают прямую передачу звукового потока высокого качества прямо в слуховой канал.

    7,6 см (3") широкоэкранный ЖКД QVGA для просмотра видео

    7,6 см (3") широкоэкранный ЖКД QVGA для просмотра видео

    Стильный 7,6 см (3") широкоэкранный дисплей плеера GoGear обеспечивает достаточное разрешение для великолепного качества видео и четкого, яркого изображения. Полноцветное меню и большой экран для удобной навигации дополняют мультимедийные возможности плеера для использования в поездках. В довершение всего, формат 16:9 позволяет смотреть любимые фильмы на широком экране.

    Более широкий выбор благодаря Napster, Audible и BBC iPlayer

    Более широкий выбор благодаря Napster, Audible и BBC iPlayer

    Загрузите в ваш плеер Philips GoGear лучшую музыку с ресурсов Napster и Audible. Благодаря фиксированной стоимости на файлы Napster To Go, вы можете наслаждаться миллионами композиций в отличном качестве. Просто загрузите их в плеер GoGear группой — не нужно платить за каждую композицию. Откройте новую музыку благодаря автоматическим спискам воспроизведения и радиостанциям. Audible предлагает более 75 000 программ: аудиокниги, телетексты, журналы, газеты, информационные и развлекательные передачи. Приобретайте любые программы для плеера GoGear или выбирайте план программ на месяц.

    Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов аналогично просмотру папок на компьютере

    Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов аналогично просмотру папок на компьютере

    Функция просмотра папок — это дополнительный способ просмотра каталогов, позволяющий просматривать все файлы, сохраненные на плеере GoGear, как на компьютере. С помощью этой функции открывать любые поддерживаемые файлы (например, аудиофайлы, файлы изображений или видеофайлы) так же просто, как выбрать файл и нажать кнопку воспроизведения.

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

    Технология активного шумоподавления для чистого звучания музыки

    Технология активного шумоподавления для чистого звучания музыки

    Технология шумоподавления активно борется с окружающим шумом, позволяя насладиться всеми нюансами музыки. Микрофоны, встроенные в наушник, распознают внешние шумы, затем процессор цифровой обработки сигналов генерирует равную по силе и противоположную по фазе шума волну и эффективно устраняет нежелательный шум. Специальная конструкция наушников обеспечивает эффективную звукоизоляцию. А выбор насадок-вкладышей трех размеров позволяет добиться максимального комфорта.

    Создание списка воспроизведения/удаление композиций на устройстве

    Создание списка воспроизведения/удаление композиций на устройстве

    Функция "Список воспроизведения" позволяет легко создавать списки воспроизведений на плеере GoGear в любое время и в любом месте. Кроме того, функция удаления позволяет легко удалять любые медиаданные, сохраненные на плеере. Теперь для создания списков воспроизведения и удаления файлов не нужен компьютер. Управляйте своей музыкальной библиотекой непосредственно с помощью плеера GoGear — в любое время и в любом месте.

    Простой способ загрузки видео из Интернета на плеер GoGear

    Простой способ загрузки видео из Интернета на плеер GoGear

    Для просмотра видео в поездках воспользуйтесь функцией загрузки видео из Интернета, которая позволяет скачивать видео на плеер GoGear с сайтов обмена видеофайлами (YouTube, MySpace или Google Video). Установите предоставленное в комплекте приложение для ПК, подключите плеер GoGear к компьютеру и с помощью обозревателя Internet Explorer перейдите на любимый сайт обмена видеофайлами. Выберите видеофайл и нажмите кнопку загрузки, отображаемую при наведении курсора мыши на файл. Не дожидаясь завершения загрузки, переходите к следующим видеофайлам и загружайте далее.

    Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и памятью на 20 станций

    Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и памятью на 20 станций

    RDS (система радиоданных) — стандарт протокола обмена данными, позволяющий передавать цифровые данные в FM-диапазоне. Радиоприемники FM с поддержкой функции RDS могут отображать такие полезные сведения, как название станции, сведения о передаче, а также название песни, имя исполнителя и пр. При необходимости на плеере GoGear можно сохранить выбранную станцию. Можно сохранить до 20 предустановленных радиостанций, что позволяет быстро получить доступ к любимой радиостанции. При этом не нужно каждый раз настраивать частоту вручную.

    До 25 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 5 часов в режиме просмотра видео*

    До 25 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 5 часов в режиме просмотра видео*

    С плеером GoGear можно забыть о необходимости частой зарядки аккумулятора. Благодаря длительному времени работы от одной зарядки плеер обеспечивает до 25 часов воспроизведения музыки и до 5 часов просмотра видео в непрерывном режиме. Теперь можно расслабиться и слушать музыку целый день или посмотреть два фильма подряд.

    Воспроизведение музыки без DRM из фонотеки iTunes

    Воспроизведение музыки без DRM из фонотеки iTunes

    Теперь можно прослушивать музыку из фонотеки iTunes в плеере GoGear без преобразования. GoGear поддерживает кодек AAC, который используется в библиотеке iTunes для копирования и хранения музыки. Просто перетащите музыку iTunes в плеер GoGear с помощью проводника Windows. Примечание. Плеер не поддерживает воспроизведение музыки, приобретенной в службе iTunes store.

    • Звук

      Диапазон частот
      20—18 000 Гц
      Выходная мощность
      2 x 1,4 мВт
      Отношение сигнал/шум
      > 84 дБ

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      8 ГБ

    • Требования к системе

      Подключение к Интернету
      Да (доступ к обновленной документации, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Индикатор заряда аккумулятора
      В пользовательском интерфейсе

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      750 мА*ч

    • Аксессуары

      Наушники
      AY3831 — наушники с функцией шумоподавления
      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      AY3930

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      110 x 8,9 x 55 мм
      Вес продукта
      0,095 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт
      Управление правами на цифровые данные
      Windows Media DRM для портативных устройств поддерживает загрузку и услугу музыкальной подписки

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель USB
    • CD-ROM
    • Наушники с шумоподавлением
    • Защитный чехол
    Badge-D2C

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    • Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
    • 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
    • Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10
    • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
    • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
    • От Philips
    • Служба BBC iPlayer доступна только для жителей Великобритании

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