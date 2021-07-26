Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и памятью на 20 станций

RDS (система радиоданных) — стандарт протокола обмена данными, позволяющий передавать цифровые данные в FM-диапазоне. Радиоприемники FM с поддержкой функции RDS могут отображать такие полезные сведения, как название станции, сведения о передаче, а также название песни, имя исполнителя и пр. При необходимости на плеере GoGear можно сохранить выбранную станцию. Можно сохранить до 20 предустановленных радиостанций, что позволяет быстро получить доступ к любимой радиостанции. При этом не нужно каждый раз настраивать частоту вручную.