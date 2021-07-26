Другие продукты в комплекте
- Кабель USB
- CD-ROM
- Наушники с шумоподавлением
- Защитный чехол
SA1MUS08K/02
Превосходное качество звука
Портативный аудио-/видеоплеер Philips GoGear Muse с технологией FullSound™ и наушниками с функцией шумоподавления обеспечивает исключительное качество звука для развлечения в поездках. А просмотр видео на широком цветном QVGA-дисплее с диагональю 3" — это настоящее удовольствие!Узнать обо всех преимуществах
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Клавиши поиска двойного действия обеспечивают удобное управление скоростью прокрутки списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке воспроизведения или немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.
Эти эргономичные наушники с функцией изоляции шумов разработаны с учетом строения человеческого уха и обеспечивают прямую передачу звукового потока высокого качества прямо в слуховой канал.
Стильный 7,6 см (3") широкоэкранный дисплей плеера GoGear обеспечивает достаточное разрешение для великолепного качества видео и четкого, яркого изображения. Полноцветное меню и большой экран для удобной навигации дополняют мультимедийные возможности плеера для использования в поездках. В довершение всего, формат 16:9 позволяет смотреть любимые фильмы на широком экране.
Загрузите в ваш плеер Philips GoGear лучшую музыку с ресурсов Napster и Audible. Благодаря фиксированной стоимости на файлы Napster To Go, вы можете наслаждаться миллионами композиций в отличном качестве. Просто загрузите их в плеер GoGear группой — не нужно платить за каждую композицию. Откройте новую музыку благодаря автоматическим спискам воспроизведения и радиостанциям. Audible предлагает более 75 000 программ: аудиокниги, телетексты, журналы, газеты, информационные и развлекательные передачи. Приобретайте любые программы для плеера GoGear или выбирайте план программ на месяц.
Функция просмотра папок — это дополнительный способ просмотра каталогов, позволяющий просматривать все файлы, сохраненные на плеере GoGear, как на компьютере. С помощью этой функции открывать любые поддерживаемые файлы (например, аудиофайлы, файлы изображений или видеофайлы) так же просто, как выбрать файл и нажать кнопку воспроизведения.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Технология шумоподавления активно борется с окружающим шумом, позволяя насладиться всеми нюансами музыки. Микрофоны, встроенные в наушник, распознают внешние шумы, затем процессор цифровой обработки сигналов генерирует равную по силе и противоположную по фазе шума волну и эффективно устраняет нежелательный шум. Специальная конструкция наушников обеспечивает эффективную звукоизоляцию. А выбор насадок-вкладышей трех размеров позволяет добиться максимального комфорта.
Функция "Список воспроизведения" позволяет легко создавать списки воспроизведений на плеере GoGear в любое время и в любом месте. Кроме того, функция удаления позволяет легко удалять любые медиаданные, сохраненные на плеере. Теперь для создания списков воспроизведения и удаления файлов не нужен компьютер. Управляйте своей музыкальной библиотекой непосредственно с помощью плеера GoGear — в любое время и в любом месте.
Для просмотра видео в поездках воспользуйтесь функцией загрузки видео из Интернета, которая позволяет скачивать видео на плеер GoGear с сайтов обмена видеофайлами (YouTube, MySpace или Google Video). Установите предоставленное в комплекте приложение для ПК, подключите плеер GoGear к компьютеру и с помощью обозревателя Internet Explorer перейдите на любимый сайт обмена видеофайлами. Выберите видеофайл и нажмите кнопку загрузки, отображаемую при наведении курсора мыши на файл. Не дожидаясь завершения загрузки, переходите к следующим видеофайлам и загружайте далее.
RDS (система радиоданных) — стандарт протокола обмена данными, позволяющий передавать цифровые данные в FM-диапазоне. Радиоприемники FM с поддержкой функции RDS могут отображать такие полезные сведения, как название станции, сведения о передаче, а также название песни, имя исполнителя и пр. При необходимости на плеере GoGear можно сохранить выбранную станцию. Можно сохранить до 20 предустановленных радиостанций, что позволяет быстро получить доступ к любимой радиостанции. При этом не нужно каждый раз настраивать частоту вручную.
С плеером GoGear можно забыть о необходимости частой зарядки аккумулятора. Благодаря длительному времени работы от одной зарядки плеер обеспечивает до 25 часов воспроизведения музыки и до 5 часов просмотра видео в непрерывном режиме. Теперь можно расслабиться и слушать музыку целый день или посмотреть два фильма подряд.
Теперь можно прослушивать музыку из фонотеки iTunes в плеере GoGear без преобразования. GoGear поддерживает кодек AAC, который используется в библиотеке iTunes для копирования и хранения музыки. Просто перетащите музыку iTunes в плеер GoGear с помощью проводника Windows. Примечание. Плеер не поддерживает воспроизведение музыки, приобретенной в службе iTunes store.
Звук
Медианосители
Требования к системе
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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