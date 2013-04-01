Другие продукты в комплекте
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель USB для зарядки от ПК
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
Мощный чистый звук
Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный чистый звук
Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах
Мощный чистый звук
Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный чистый звук
Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах
Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.
Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.
Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.
Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.
Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.
Совместимость
Функции управления
Подключения
Звук
Громкоговорители
Питание
Аксессуары
Размеры
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