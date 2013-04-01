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портативная беспроводная АС

SB7300/12
Общая оценка / 5
  • Мощный чистый звук Мощный чистый звук Мощный чистый звук
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    портативная беспроводная АС

    SB7300/12
    Общая оценка / 5

    Мощный чистый звук

    Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Мощный чистый звук

    Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный чистый звук

    Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Мощный чистый звук

    Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный чистый звук

      • Bluetooth®
      • Управление жестами
      • Встроенный микрофон для вызовов
      • 12 Вт, аккумулятор
      Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

      Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

      Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.

      Встроенный микрофон для громкой связи

      Встроенный микрофон для громкой связи

      Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.

      Голосовые уведомления

      Голосовые уведомления

      Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.

      Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

      Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

      Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.

      С 4 излучателями с неодимовыми магнитами

      С 4 излучателями с неодимовыми магнитами

      Передача по Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

      Динамичный, заполняющий комнату звук

      Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

      • Совместимость

        работает с
        • большинством смартфонов с Bluetooth
        • планшетными ПК
        • аудиоустройствами
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше

      • Функции управления

        Интеллектуальный сенсор
        для перемотки песен и сопряжения 2 Shoqbox в левый и правый динамик
        Голосовые уведомления
        об уровне заряда аккумулятора

      • Подключения

        Аудиоподключения
        Линейный вход 3,5 мм
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 6 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Акустические системы
        4 x 1"

      • Громкоговорители

        Улучшения АС
        Излучатель басов wOOx
        Излучатели АС
        Система с неодимовым магнитом

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        литиевый (встроен)
        Время работы от батарей
        8  ч

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель USB для зарядки от ПК
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        63 x 63 x 182  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        133 x 100 x 200 мм
        Вес продукта
        0,61  кг
        Вес, включая упаковку
        0,972  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель USB для зарядки от ПК
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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