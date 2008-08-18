3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала
Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.
32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Для минимизации помех выберите один из двух каналов
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Экономьте средства, используя аккумуляторы
Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.
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