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  • Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SBCHC8440/00

    Беспроводная музыкальная система

    Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    Беспроводная музыкальная система

    Перезарядка

    • Функция FM-передачи сигнала
    • Перезарядка

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

    Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

    32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

    32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    Для минимизации помех выберите один из двух каналов

    При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    Экономьте средства, используя аккумуляторы

    Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      9–21 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон несущих частот
      863,0 - 865,0  МГц
      Модуляция
      FM
      Частота пилот-тона
      19  kHz
      Рабочий диапазон
      100  м
      Количество каналов
      2
      Разделение каналов
      >30  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 82215 2
      Длина
      45.2  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      33.5  см
      Вес брутто
      5.12  кг
      Высота
      33.2  см
      Вес нетто
      3.69  кг
      Вес упаковки
      1.43  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Время работы
      +/- 15 часов
      Режим Double PLL
      Да
      Индикатор состояния батареи
      Да
      Индикатор уровня заряда батареи
      Да

    • Питание

      Питание наушников
      2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
      Питание передатчика
      Адаптер AC/DC 12В/200 мА

    • Размеры упаковки

      Высота
      21.4  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      10.5  см
      Глубина
      28.3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 80706 7
      Вес брутто
      0.848  кг
      Вес нетто
      0.615  кг
      Вес упаковки
      0.233  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • адаптер SHC AC-DC
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Батарейки
    Badge-D2C

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