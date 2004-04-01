SBCHJ030/00
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.