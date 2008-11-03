Другие продукты в комплекте
- sbd8000 с адаптером перем./пост. тока
- Кабель линейного входа
- Пульт ДУ
SBD8000/00
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эти портативные акустические системы создают яркий стереоэффект, когда расположены отдельно, и кажется, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.
Металлическая решетка без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты излучателя.
Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.
Со встроенным усилителем даже самый слабый сигнал звучит впечатляюще на этой мощной акустической системе.
Систему динамиков можно использовать с портативным аудио оборудованием
Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
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