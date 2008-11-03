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  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама

    Док-станция с акустической системой

    SBD8000/00

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.

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    Док-станция с акустической системой

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    Мощная стереопанорама

    Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания

    Эти портативные акустические системы создают яркий стереоэффект, когда расположены отдельно, и кажется, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.

    Металлическая решетка защищает излучатели

    Металлическая решетка без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты излучателя.

    Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

    Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

    Встроенный усилитель увеличивает мощность, формируя впечатляющий звук

    Со встроенным усилителем даже самый слабый сигнал звучит впечатляюще на этой мощной акустической системе.

    Для большего наслаждения музыкой в любом месте и в любое время

    Систему динамиков можно использовать с портативным аудио оборудованием

    Мощные излучатели для исключительного реалистичного звука

    Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

    • Звук

      Диапазон частот
      100 - 20 000 Гц
      Сопротивление
      4

    • Подключения

      Разъем
      Специально для iPod

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 33542 7

    • Питание

      Тип адаптера
      18 В 2 A

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • sbd8000 с адаптером перем./пост. тока
    • Кабель линейного входа
    • Пульт ДУ
    Badge-D2C

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