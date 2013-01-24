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VisaPure

Насадка для очищения нормальной кожи

SC5990/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Насадка для нормальной кожи Насадка для нормальной кожи Насадка для нормальной кожи
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    VisaPure Насадка для очищения нормальной кожи

    SC5990/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Насадка для нормальной кожи

    Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения нормальной кожи

    Насадка для нормальной кожи

    Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для нормальной кожи

    Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения нормальной кожи

    Насадка для нормальной кожи

    Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для нормальной кожи

    Для чистой и гладкой кожи

    • Для нормальной и жирной кожи
    • Для ежедневного использования
    • Заменяйте каждые 3 месяца
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка для нормальной, комбинированной и жирной кожи

    В 10 раз более эффективный результат, чем при очищении вручную. Удаляет больше остатков макияжа, омертвевших клеток и загрязнений, которые могут закупоривать поры и способствовать появлению черных точек. После очищения крема и сыворотки впитываются еще лучше.

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Заменяйте каждые 3 месяца

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    Технические характеристики

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для нормальной, комбинированной и жирной кожи

    • Удобство использования

      Легко чистится
      Да
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Использование с очищающим средством
      Да
      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 3 месяца

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

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