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Насадка для чувствительной кожи
Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для чувствительной кожи
Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах
Насадка для чувствительной кожи
Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для чувствительной кожи
Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах
Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Бережное воздействие, как при очищении вручную. Особые мягкие, шелковистые щетинки не травмируют и не сушат кожу. Специально разработанные щетинки тоньше и мягче, чем у насадки для нормальной кожи, что обеспечивает мягкое и бережное очищение чувствительной кожи.
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.
Совместимость
Преимущества
Удобство использования
Обслуживание