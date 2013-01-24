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VisaPure

Насадка для очищения чувствительной кожи

SC5991/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Насадка для чувствительной кожи Насадка для чувствительной кожи Насадка для чувствительной кожи
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    VisaPure Насадка для очищения чувствительной кожи

    SC5991/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Насадка для чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи

    Насадка для чувствительной кожи обеспечивает максимально бережное очищение благодаря особому дизайну тонких щетинок и уникальной технологии для гладкого скольжения без риска возникновения раздражения. 32 000 мягких шелковистых щетинок бережно очищают кожу. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для чувствительной кожи

    Для чистой и гладкой кожи

    • Для нормальной и чувствительной кожи
    • Для ежедневного использования
    • Заменяйте каждые 3 месяца
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка подходит для нормальной и чувствительной кожи

    Бережное воздействие, как при очищении вручную. Особые мягкие, шелковистые щетинки не травмируют и не сушат кожу. Специально разработанные щетинки тоньше и мягче, чем у насадки для нормальной кожи, что обеспечивает мягкое и бережное очищение чувствительной кожи.

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Заменяйте каждые 3 месяца

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    Технические характеристики

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для чувствительной кожи

    • Удобство использования

      Легко чистится
      Да
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Использование с очищающим средством
      Да
      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 3 месяца

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

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