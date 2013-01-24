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Насадка для глубокого очищения пор

SC5996/10
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    Насадка для глубокого очищения пор

    SC5996/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для глубокого очищения пор

    Для чистой и гладкой кожи

    • Заменяйте каждые 3 месяца
    • Для ежедневного использования
    • Для всех типов кожи
    • Легкость замены
    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Уникальные щетинки глубоко очищают поры

    Насадка для глубокого очищения пор состоит из уникальных щетинок разной толщины. Тонкие щетинки хорошо очищают поры, а более толстые — помогают смыть грязь. Насадка состоит из 20 000 тонких щетинок, которые легко проникают в поры для превосходного очищения. Простое решение для чистой, здоровой кожи.

    Для максимального результата заменяйте насадку каждые 3 месяца

    Чтобы результаты радовали вас день за днем, регулярно заменяйте насадку. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с прибора.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Технические характеристики

    • Преимущества

      Тип кожи
      для всех типов кожи

    • Удобство использования

      Совместимые продукты
      Philips VisaPure Essential
      Замена
      Удобная сменная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 3 месяца

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

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