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Аналоговая радионяня

SCD464/00
Общая оценка / 5
  • Компактный родительский блок Компактный родительский блок Компактный родительский блок
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    Аналоговая радионяня

    SCD464/00
    Общая оценка / 5

    Компактный родительский блок

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Компактный родительский блок

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    Компактный родительский блок

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Компактный родительский блок

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

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      Компактный родительский блок

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок для удобства и свободных рук

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690  МГц
        Тестовый тон
        Цифровые
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Количество каналов
        16

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Проверка системы
        • Индикатор проверки батарей
        • Звуковой сигнал проверки системы
        • Индикатор проверки системы
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост.т. 200 мА
        Батарейки
        4 x AA для детского блока, 3 x AAA для родительского блока (не прилагаются)
        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление родительского блока
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

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