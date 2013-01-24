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Компактный родительский блок
Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный родительский блок
Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
Компактный родительский блок
Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный родительский блок
Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.
Минимальные помехи от других устройств
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.
Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание