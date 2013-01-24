Компактный родительский блок

Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.