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Родительский блок с аккумулятором
Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Родительский блок с аккумулятором
Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
Родительский блок с аккумулятором
Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Родительский блок с аккумулятором
Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Мягкий свет успокаивает ребенка
Минимальные помехи от других устройств
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание