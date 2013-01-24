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Аналоговая радионяня

SCD468/00
Общая оценка / 5
  • Компактный родительский блок на аккумуляторах Компактный родительский блок на аккумуляторах Компактный родительский блок на аккумуляторах
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    Аналоговая радионяня

    SCD468/00
    Общая оценка / 5

    Компактный родительский блок на аккумуляторах

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Компактный родительский блок на аккумуляторах

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    Компактный родительский блок на аккумуляторах

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Компактный родительский блок на аккумуляторах

    Пользуйтесь максимальной свободой передвижения по дому или рядом с ним благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением. Свободно перемещайтесь по дому: вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

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      Компактный родительский блок на аккумуляторах

      с зарядным устройством

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок для удобства и свободных рук

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690  МГц
        Количество тестовых тонов
        16
        Тестовый тон
        Цифровые
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Количество каналов
        16

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост.т. 200 мА
        Батарейки
        3 x аккумулятора AAА для маленького род. блока (включены)
        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление родительского блока
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

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