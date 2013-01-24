Ключевые слова для поиска
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.
Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.
Возможность поговорить с ребенком
Ночник со звездочками успокаивает ребенка.
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание