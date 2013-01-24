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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD497/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD497/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

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      Гарантия отсутствия помех

      С технологией DECT

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

      С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

      Звездочки успокаивают ребенка в темноте

      Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

      Возможность поговорить с ребенком

      Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Время работы от батарей
        24  часов
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев
        Источник питания
        230-240  В
        Количество каналов
        120
        Время зарядки
        8  часов

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        0 .. 40  °C
        Индикатор питания
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Ночник
        Да
        Перезарядка
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Проверка системы
        • Индикатор проверки батарей
        • Звуковой сигнал проверки системы
        • Индикатор проверки системы

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Батарейки
        2 x аккумулятора типа AAA NiMH
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Логистические данные

        EAN F-box
        Да
        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Норвежский
        • Датский

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220x187x94  миллиметра
        Диапазон температур для хранения
        -20 .. +60  °C

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