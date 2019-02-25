SCD502/52
Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).
Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.
Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.
Родительский блок идеально работает при подключении к электросети. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания для беспроводного использования родительского блока. Можно использовать две обычных щелочных батареи R6 1,5 В типа AA или два аккумулятора R6 1,2 В типа AA.
Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.
Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник, и приглушенный свет поможет ребенку заснуть быстрее.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Мощность
Технические характеристики
Особенности
Логистические данные
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