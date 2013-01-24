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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD580/00
Avent
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1 награда
Avent
  • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD580/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня Philips AVENT SCD580/00 обеспечит полный комфорт и спокойствие вам и вашему малышу благодаря надежному соединению и набору функций, которые помогут успокоить ребенка. Ночник-проектор обязательно понравится вашему малышу! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая радионяня

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня Philips AVENT SCD580/00 обеспечит полный комфорт и спокойствие вам и вашему малышу благодаря надежному соединению и набору функций, которые помогут успокоить ребенка. Ночник-проектор обязательно понравится вашему малышу! Узнать обо всех преимуществах

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      Самая надежная забота о вашем малыше

      Спокойствие и уверенность в благополучии вашего малыша

      • абсолютно конфиденциальное соединение
      • Ночник-проектор звездного неба
      • Обратная связь и колыбельные MP3
      • Вибросигнал
      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

      Увеличенное время работы: до 18 часов

      Увеличенное время работы: до 18 часов

      Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 18 часов, обеспечивает свободу перемещений.

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

      Включите ночник-проектор звездного неба, чтобы успокоить малыша

      Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник-проектор звездного неба, который поможет ребенку заснуть быстрее. Функцию можно активировать с родительского или детского блока. (Удаленное управление недоступно для США и Канады).

      Ночник с разъемом MP3 (Plug and Play)

      Успокойте малыша перед сном, выбрав понравившуюся мелодию и включив теплый приглушенный свет ночника. Стандарт Plug and Play позволяет проигрывать песни в формате MP3. Пусть малыш засыпает под любимые композиции. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде).

      Следите за влажностью и температурой в детской

      Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут стать причиной беспокойства малыша. Специальный комбинированный датчик немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

      Вибросигнал

      Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.

      Мгновенное включение ночного режима для спокойствия малыша

      Нажмите специальную кнопку, чтобы мгновенно включить спокойный ночной режим. В этом режиме яркость подсветки индикаторов и дисплея приглушается, а громкость звуковых оповещений снижается. Чтобы вернуться в обычный режим работы, просто нажмите кнопку ночного режима еще раз.

      Технические характеристики

      • Питание

        Время автономной работы
        18 часов
        Питание
        • 120 В (США)
        • 220 - 240 В
        Время зарядки
        10  часов

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Настройка чувствительности
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон рабочих температур (°C)
        10—40 °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220 x 156 x 94  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • Особенности

        Технология DECT
        Да
        Энергосберегающий режим Smart ECO
        • Режим ECO
        • Да
        Индикация соединения и рабочего диапазона
        Да
        Световая индикация звука
        5 светодиодных индикаторов
        Успокаивающий свет ночника
        Да
        Функция обратной связи
        Да
        Успокаивающие колыбельные
        Да
        ЖК-экран
        Да
        Датчик температуры/влажности
        Да
        Зарядная станция
        Да
        Ночной режим и вибросигнал
        Да
        Ночник-проектор звездного неба
        Да
        Рабочий диапазон в помещении
        50 м
        Рабочий диапазон вне помещения
        330 метров

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          • Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.