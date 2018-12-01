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  • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
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    Philips Avent Радионяня DECT

    SCD711/52

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня SCD711 не только дарит родителям спокойствие за малыша, но и обеспечивает высокую четкость звука. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных позволяют создать максимально комфортную атмосферу для ребенка.

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    Philips Avent Радионяня DECT

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    Самая надежная забота о вашем малыше

    На 100 % конфиденциальное соединение без помех сигналу

    • 100 % конфиденциальность без помех
    • Кристально чистый звук
    • Ночник и колыбельные
    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передачу слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.

    Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

    Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

    Технология DECT обеспечивает кристально чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.

    Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио

    Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио

    Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    *Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.

    Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

    Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

    Удобный родительский блок с беспроводной связью не требует подзарядки в течение 18 часов.

    Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

    Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

    3 индикатора уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.

    Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

    Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

    Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.

    Говорите с ребенком из любой комнаты

    Говорите с ребенком из любой комнаты

    Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

    Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

    Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

    Система терморегуляции у малышей работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.

    • В комплекте

      Детский блок
      Да
      Батарейки
      2 батареи типа AA
      Батареи для детского блока
      Нет
      Клипса для крепления к поясу
      Да
      Родительский блок
      Да
      Адаптер электропитания
      2x

    • Передача факса

      Автоматический выбор канала
      Да
      Диапазон частот
      DECT

    • Комфорт

      Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      Да
      Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
      Да
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Индикаторы громкости
      Да
      Регулировка громкости
      Да
      Управление яркостью
      Да
      ЖК-экран
      Да
      Управление чувствительностью микрофона
      Да

    • Мощность

      Питание
      • 120 В (США)
      • 220 - 240 В
      Время зарядки родительского блока
      до 10 часов
      Время работы родительского блока
      До 18 часов

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для работы
      от 0 до 40  °C

    • Особенности

      Детский блок: резервное питание от батарей
      Да
      Мягкий свет ночника
      Да
      Технология DECT
      Да
      Рабочий диапазон в помещении
      50 м
      Энергосберегающий режим Smart ECO
      Да
      Рабочий диапазон вне помещения
      330 м
      Функция обратной связи
      Да
      Датчик температуры
      Да
      Родительский блок работает как от сети, так и от батареек
      Да
      Световая индикация звука
      3 светодиодных индикатора
      Успокаивающие колыбельные
      Да
      Будьте уверены в подключении
      Да, с помощью светодиодных индикаторов

    • Логистические данные

      Размеры F-box (В x Ш x Г)
      220 x 156 x 94  миллиметра

    Badge-D2C

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