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  • Приготовьтесь к грудному вскармливанию Приготовьтесь к грудному вскармливанию Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Philips Avent Набор для кормления грудью и ухода

    SCF257/00

    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Philips Avent помогает в первые дни грудного вскармливания.

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    Philips Avent Набор для кормления грудью и ухода

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    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Avent

    • Уход за грудью
    Вкладыши для бюстгальтера для дневного времени — 12 шт.

    Вкладыши для бюстгальтера для дневного времени — 12 шт.

    Сухость и комфорт в течение всего дня.

    Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени — 6 шт.

    Специально разработано для дополнительного впитывания и комфорта во время сна.

    Вкладыш с термогелем для двойного применения — 2 шт

    Использование теплой термонакладки для стимулирования выделения грудного молока - Использование холодной термонакладки для удобства и отдыха - В комплект входят особо мягкие чехлы для дополнительного комфорта

    Крем для сосков — 1 шт.

    Для увлажнения и смягчения воспаленных сосков

    Зажим для бюстгальтера — 1 шт.

    Помогает запомнить сторону для следующего кормления

    Моющийся чехол — 1 шт.

    моющийся

    Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

    Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

    • Размеры и вес

      Размеры
      226 x 150 x 70  миллиметра

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Термонакладка 2 в 1
      2  шт.
      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
      12  шт.
      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток
      6  шт.
      Моющийся чехол
      1  шт.
      Зажим для бюстгальтера
      1  шт.
      Увлажняющий крем для сосков
      15  мл

    • Функции

      Уход за грудью
      • День
      • Ночь
      • Успокаивающее действие

    Badge-D2C

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