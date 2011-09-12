SCF257/00
Приготовьтесь к грудному вскармливанию
Набор для кормления грудью Philips Avent помогает в первые дни грудного вскармливания.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сухость и комфорт в течение всего дня.
Специально разработано для дополнительного впитывания и комфорта во время сна.
Использование теплой термонакладки для стимулирования выделения грудного молока - Использование холодной термонакладки для удобства и отдыха - В комплект входят особо мягкие чехлы для дополнительного комфорта
Для увлажнения и смягчения воспаленных сосков
Помогает запомнить сторону для следующего кормления
моющийся
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Размеры и вес
Страна изготовления
Что входит в комплект поставки
Функции
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