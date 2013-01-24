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Philips Avent

Набор для кормления грудью и ухода

SCF257/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Приготовьтесь к грудному вскармливанию Приготовьтесь к грудному вскармливанию Приготовьтесь к грудному вскармливанию
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    Philips Avent Набор для кормления грудью и ухода

    SCF257/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для кормления грудью и ухода

    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах

    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для кормления грудью и ухода

    Приготовьтесь к грудному вскармливанию

    Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах

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      Приготовьтесь к грудному вскармливанию

      Набор для кормления грудью AVENT

      • Уход за грудью
      Вкладыши для бюстгальтера для дневного времени — 12 шт.

      Вкладыши для бюстгальтера для дневного времени — 12 шт.

      Сухость и комфорт в течение всего дня.

      Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени — 6 шт.

      Специально разработано для дополнительного впитывания и комфорта во время сна.

      Вкладыш с термогелем для двойного применения — 2 шт

      Использование теплой термонакладки для стимулирования выделения грудного молока - Использование холодной термонакладки для удобства и отдыха - В комплект входят особо мягкие чехлы для дополнительного комфорта

      Крем для сосков — 1 шт.

      Для увлажнения и смягчения воспаленных сосков

      Зажим для бюстгальтера — 1 шт.

      Помогает запомнить сторону для следующего кормления

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
        12  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток
        6  шт.
        Термонакладка 2 в 1
        2  шт.
        Увлажняющий крем для сосков
        15  мл
        Зажим для бюстгальтера
        1  шт.
        Моющийся чехол
        1  шт.

      • Размеры и вес

        Размеры
        226 x 150 x 70  миллиметра

      • Функции

        Уход за грудью
        • День
        • Ночь
        • Успокаивающее действие

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