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  • Максимально удобная и эффективная стерилизация Максимально удобная и эффективная стерилизация Максимально удобная и эффективная стерилизация
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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "4 в 1"

    SCF286/03

    Максимально удобная и эффективная стерилизация

    Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор.

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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "4 в 1"

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    Максимально удобная и эффективная стерилизация

    Универсальное использование, простая загрузка

    • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
    • Стерилизует за 6 минут
    • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
    • Регулируемая конструкция "4 в 1"
    Модульная система стерилизатора "4 в 1"

    Модульная система стерилизатора "4 в 1"

    Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая вмещает небольшие аксессуары и позволяет удобно разместить их в стерилизаторе.

    При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

    При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

    При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

    Высокая вместимость

    Высокая вместимость

    Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

    На встроенном дисплее отображается информация о ходе процесса

    На встроенном дисплее отображается информация о ходе процесса

    Стерилизатор оснащен дисплеем, на котором отображается информация о ходе процесса стерилизации и индикация для безопасного извлечения остывших бутылочек.

    Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

    Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.

    Быстрый цикл и функция автоотключения

    Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.

    Удобная очистка и безопасная стерилизация

    Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.

    Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

    Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

    • Мощность

      Напряжение
      220–240  В

    • Технические характеристики

      Время стерилизации
      6 минут
      Потребляемая мощность
      650  Вт
      Напряжение
      50–60 Гц
      Классификация по степени безопасности
      1 класс

    • Вес и габариты

      Размеры
      290 x 160 x 150 (В x Ш x Г)  миллиметра
      Вес
      1,5  кг

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Турция

    • Материал

      полипропилен
      Да

    • В комплект входят:

      Пинцет
      1  шт.
      Электронный паровой стерилизатор
      1 шт.

    • Совместимость

      Совместимость c модельным рядом Philips Avent
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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