Максимально удобная и эффективная стерилизация

Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор.