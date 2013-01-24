Максимально удобная и эффективная стерилизация

Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор. Узнать обо всех преимуществах