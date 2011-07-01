SCF286/03
Максимально удобная и эффективная стерилизация
Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая вмещает небольшие аксессуары и позволяет удобно разместить их в стерилизаторе.
При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.
Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.
Стерилизатор оснащен дисплеем, на котором отображается информация о ходе процесса стерилизации и индикация для безопасного извлечения остывших бутылочек.
Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.
Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.
Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.
Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.
Мощность
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Совместимость
Этапы взросления
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