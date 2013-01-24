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Philips Avent

Быстрый подогреватель бутылочек

SCF355/00
Avent
Общая оценка / 5
3 награды
Avent
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева
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    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF355/00
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

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      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Подогревает молоко быстро и равномерно

      • Равномерный подогрев без перегрева
      • Быстрый подогрев
      • Бережная разморозка
      • Подходит для подогрева детского питания
      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

      Подогревает быстро и равномерно

      Подогревает быстро и равномерно

      Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

      Используйте для подогрева детского питания

      Используйте для подогрева детского питания

      Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

      Инструкция по подогреву для удобства использования

      Инструкция по подогреву для удобства использования

      Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.

      Поддержание температуры

      Поддержание температуры

      После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160  миллиметра

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Европа
        Произведено:
        Китай

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        Все

      • Материал изделия

        АБС-пластик
        Да
        PP
        Да

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        300  Вт
        напряжение
        220–240 В, 50–60 Гц
        Классификация по степени безопасности
        1 класс

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          • При использовании 150 мл молока (или меньше) при температуре 20 °C, для бутылочки Philips Avent серии Classic/Natural 260 мл.
          • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.