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Philips Avent

Подогреватель бутылочек сохраняет полезные вещества

SCF356/00
Avent
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Общая оценка / 5
3 награды
Avent
  • Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке
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    Philips Avent Подогреватель бутылочек сохраняет полезные вещества

    SCF356/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке

    Подогреватель бутылочек Philips Avent сохраняет витамины и полезные вещества грудного молока благодаря бережной технологии подогрева. Встроенный сенсор контролирует температуру молока, предотвращая появление точек перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Подогреватель бутылочек сохраняет полезные вещества

    Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке

    Подогреватель бутылочек Philips Avent сохраняет витамины и полезные вещества грудного молока благодаря бережной технологии подогрева. Встроенный сенсор контролирует температуру молока, предотвращая появление точек перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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      Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке

      Безопасный и бережный подогрев без перегрева

      • Безопасный подогрев без перегрева
      • Автоотключение, поддержание температуры
      • Бережная разморозка
      • Подходит для подогрева детского питания
      Технология бережного подогрева

      Технология бережного подогрева

      Этот подогреватель бутылочек оснащен специальной технологией бережного подогрева. В процессе подогрева молоко постоянно перемешивается и прогревается равномерно — вы будете уверены, что кормите малыша молоком идеальной безопасной температуры.

      Датчик обеспечивает равномерный подогрев без перегрева

      Датчик обеспечивает равномерный подогрев без перегрева

      Встроенный датчик отслеживает температуру молока и предотвращает перегрев, обеспечивая равномерное безопасное прогревание молока

      Удобная индикация хода процесса

      Удобная индикация хода процесса

      Подогреватель бутылочек оснащен удобной индикацией хода процесса, чтобы вы точно знали, когда молоко будет готово.

      Автоматическое поддержание температуры и отключение

      Автоматическое поддержание температуры и отключение

      Подогреватель бутылочек оснащен функциями автоматического поддержания температуры и отключения, чтобы нужная вам температура молока оставалась неизменной в течение 20 минут — вплоть до автоматического отключения.

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

      Подогрев молока до температуры, которая понравится малышу

      Подогрев молока до температуры, которая понравится малышу

      Различные настройки подогрева позволяют выбрать нужную температуру — молоко точно понравится вашему малышу.

      Используйте для подогрева детского питания

      Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160  миллиметра

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Европа
        Произведено:
        Китай

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        Все

      • Материал изделия

        АБС-пластик
        Да
        PP
        Да

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          • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.