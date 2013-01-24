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Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке
Подогреватель бутылочек Philips Avent сохраняет витамины и полезные вещества грудного молока благодаря бережной технологии подогрева. Встроенный сенсор контролирует температуру молока, предотвращая появление точек перегрева. Узнать обо всех преимуществах
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Сохранение питательных веществ и витаминов в молоке
Подогреватель бутылочек Philips Avent сохраняет витамины и полезные вещества грудного молока благодаря бережной технологии подогрева. Встроенный сенсор контролирует температуру молока, предотвращая появление точек перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Этот подогреватель бутылочек оснащен специальной технологией бережного подогрева. В процессе подогрева молоко постоянно перемешивается и прогревается равномерно — вы будете уверены, что кормите малыша молоком идеальной безопасной температуры.
Встроенный датчик отслеживает температуру молока и предотвращает перегрев, обеспечивая равномерное безопасное прогревание молока
Подогреватель бутылочек оснащен удобной индикацией хода процесса, чтобы вы точно знали, когда молоко будет готово.
Подогреватель бутылочек оснащен функциями автоматического поддержания температуры и отключения, чтобы нужная вам температура молока оставалась неизменной в течение 20 минут — вплоть до автоматического отключения.
Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.
Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.
Различные настройки подогрева позволяют выбрать нужную температуру — молоко точно понравится вашему малышу.
Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.
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