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Philips Avent

Тренировочный набор

SCF625/02
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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    Philips Avent Тренировочный набор

    SCF625/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Тренировочный набор

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Тренировочный набор

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогите малышу научиться пить из чашки

      • Classic+
      • 4 мес.+
      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      .

      Удобно держать, со съемными ручками

      Удобно держать, со съемными ручками

      Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,09  кг
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        4 месяца +
        Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.
        Мягкая соска со средним потоком
        1  шт.

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Количество F-box в A-box
        6  шт.

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        130 x 110 x 60  миллиметра

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