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Для подключения стерилизатора к электросети
Этот сетевой шнур позволяет подключать стерилизатор к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта
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Для подключения стерилизатора к электросети
Этот сетевой шнур позволяет подключать стерилизатор к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта