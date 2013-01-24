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ISIS

Сетевой шнур для стерилизатора

SCF915
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  • Для подключения стерилизатора к электросети Для подключения стерилизатора к электросети Для подключения стерилизатора к электросети
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    ISIS Сетевой шнур для стерилизатора

    SCF915
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для подключения стерилизатора к электросети

    Этот сетевой шнур позволяет подключать стерилизатор к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ISIS Сетевой шнур для стерилизатора

    Для подключения стерилизатора к электросети

    Этот сетевой шнур позволяет подключать стерилизатор к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCF274/01
        • SCF274/02
        • SCF276/01
        • SCF276/02

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