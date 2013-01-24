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Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса
Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса
Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах
Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса
Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса
Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах
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