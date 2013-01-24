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ISIS

Рукоятка для молокоотсоса

SCF923
Общая оценка / 5
  • Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса
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    ISIS Рукоятка для молокоотсоса

    SCF923
    Общая оценка / 5

    Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса

    Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS Рукоятка для молокоотсоса

    Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса

    Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах

    Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса

    Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS Рукоятка для молокоотсоса

    Для приведения в движение диафрагмы молокоотсоса

    Перемещая рукоятку ручного молокоотсоса Avent вверх и вниз, вы запускаете процесс сцеживания молока. Контролируйте скорость сцеживания, регулируя силу давления на рукоятку. Узнать обо всех преимуществах

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      • ручной молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCF290/20
        • SCF290/12
        • SCF290/13
        • SCF300/20
        • SCF300/12
        • SCF300/13
        • SCF300/08
        • SCF300/60
        • SCF310/20
        • SCF310/12
        • SCF310/13
        • SCF310/08
        • SCF310/60

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