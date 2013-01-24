Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Динамик-подушка

SDC5100/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие" "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие" "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"
    -{discount-value}

    Динамик-подушка

    SDC5100/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"

    Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Динамик-подушка

    "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"

    Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

    "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"

    Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Динамик-подушка

    "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"

    Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

    Похожие продукты

    См. все speakers-headsets

      "Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"

      Цифровые стерео АС

      Цифровые стерео АС

      Наслаждайтесь видеоклипами или музыкой с великолепным качеством звука благодаря цифровым стерео АС.

      Защита коленей от нагревания при работе с ноутбуком

      Защита коленей от нагревания при работе с ноутбуком

      Твердая поверхность позволяет надежно установить ноутбук и не мешает вентиляции, что предотвращает перегрев.

      Разъем USB для прослушивания и зарядки

      Разъем USB для прослушивания и зарядки

      Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        31,6  см
        высота
        6,32  см
        Глубина
        39,2  см
        Вес
        0,937  кг

      • Звук

        Диапазон частот
        100 - 18 000  Гц

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Подключения

        Длина кабеля
        0,5 м
        USB
        Порт USB 2.0
        Разъем
        Порт USB

      • Комфорт

        Простота установки
        Подключение Plug & Play

      • Требования к системе

        USB
        Свободный порт USB
        Операционная система ПК
        ОС Windows Vista, XP, Mac OSX 10.2.8 или более поздние версии

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        высота
        35,6  см
        ширина
        43,2  см
        Глубина
        10,5  см
        Вес нетто
        0,94  кг
        Вес брутто
        1,49  кг
        Вес упаковки
        0,55  кг
        EAN
        87 12581 50885 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        45,2  см
        ширина
        23  см
        высота
        37,5  см
        Вес нетто
        1,88  кг
        Вес брутто
        3,46  кг
        Вес упаковки
        1,58  кг
        EAN
        87 12581 51015 2
        Количество потребительских упаковок
        2

      • Содержимое упаковки

        Краткое руководство
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии