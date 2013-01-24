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"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"
Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"
Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"
Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, получайте удовольствие"
Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
Наслаждайтесь видеоклипами или музыкой с великолепным качеством звука благодаря цифровым стерео АС.
Твердая поверхность позволяет надежно установить ноутбук и не мешает вентиляции, что предотвращает перегрев.
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Габариты изделия
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Требования к системе
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Содержимое упаковки