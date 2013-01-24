Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Цифровая телеантенна

SDV5100/12
Общая оценка / 5
  • Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала
    -{discount-value}

    Цифровая телеантенна

    SDV5100/12
    Общая оценка / 5

    Прием цифрового сигнала

    Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового сигнала

    Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все others

      Прием цифрового сигнала

      Антенна с усилен. до 18 дБ

      • Для использования в помещениях
      • усиленный до 18 дБ
      • HDTV/UHF/VHF

      Возможность усиления сигнала до 18 дБ

      Усиление до 18 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Одиночный диполь с наклоном для улучшения приема

      Одиночный диполь с наклоном — это простая, одноэлементная конструкция для приема как горизонтально, так и вертикально поляризованного сигнала. Так как сигнал может быть поляризован и горизонтально, и вертикально, существенно важна возможность приема обоих видов сигнала.

      Утяжеленное основание для отличной устойчивости

      Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде

      Данное изделие не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        Ширина
        6  см
        Высота
        23,83  см
        Глубина
        7,54  см
        Вес
        0,142  кг

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        Длина антенного кабеля
        150  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        18  дБ
        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)

      • Питание

        Адаптер электропитания
        В комплекте

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        10  см
        EAN
        87 12581 56415 5
        Вес брутто
        0,355  кг
        Высота
        31  см
        Вес нетто
        0,195  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,16  кг
        Ширина
        10  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 87 12581 56415 2
        Вес брутто
        2,47  кг
        Высота
        30,2  см
        Длина
        32,2  см
        Вес нетто
        1,170  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        1,300  кг
        Ширина
        21,5  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии