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Прием цифрового сигнала
Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала
Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах
Прием цифрового сигнала
Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала
Эта компактная антенна с одиночным диполем создана для работы с телевизионной приставкой. Усиление до 18 дБ увеличивает диапазон и качество приема, позволяя вам принимать сигнал для просмотра цифрового ТВ. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 18 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Благодаря компактному дизайну эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.
Одиночный диполь с наклоном — это простая, одноэлементная конструкция для приема как горизонтально, так и вертикально поляризованного сигнала. Так как сигнал может быть поляризован и горизонтально, и вертикально, существенно важна возможность приема обоих видов сигнала.
Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Данное изделие не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде.
Габариты изделия
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка