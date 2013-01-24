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Цифровая телеантенна

SDV5120/12
  • Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала
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    Цифровая телеантенна

    SDV5120/12

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

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      Прием цифрового сигнала

      Усиленная до 36 дБ антенна

      • Для использования в помещениях
      • Усиление до 36 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Возможность усиления сигнала до 36 дБ

      Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Регулировка наклона и поворота

      Радиус поворота в 330 ° и угол наклона в 90 ° позволяют регулировать положение элемента UHF для оптимального приема сигнала

      Регулировка усиления

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Дополнительный источник постоянного тока

      Переносная домашняя антенна для использования в помещениях, на яхте, в кемпинге или жилом трейлере. Питание через адаптер переменного тока 220V (в комплекте) или 12V DC (не входит в комплект)

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • FM
        • VHF
        Длина антенного кабеля
        180  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        36  дБ

      • Питание

        Адаптер электропитания
        В комплекте

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        высота
        31  см
        ширина
        19  см
        Глубина
        6,5  см
        Вес нетто
        0,462  кг
        Вес брутто
        0,713  кг
        Вес упаковки
        0,251  кг
        EAN
        87 12581 56417 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес

      • Внешняя упаковка

        Длина
        30,5  см
        ширина
        28,5  см
        высота
        21,5  см
        Вес нетто
        1,848  кг
        Вес брутто
        3,2  кг
        Вес упаковки
        1,352  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        GTIN
        1 87 12581 56417 6

      • Габариты изделия

        Глубина
        24,8  см
        высота
        4,6  см
        Вес
        0,462  кг
        ширина
        15  см

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