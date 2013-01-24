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Прием цифрового сигнала
Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала
Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Прием цифрового сигнала
Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала
Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Радиус поворота в 330 ° и угол наклона в 90 ° позволяют регулировать положение элемента UHF для оптимального приема сигнала
Позволяет с легкостью расширить диапазон приема
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Переносная домашняя антенна для использования в помещениях, на яхте, в кемпинге или жилом трейлере. Питание через адаптер переменного тока 220V (в комплекте) или 12V DC (не входит в комплект)
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия