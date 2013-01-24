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Цифровая телеантенна

SDV5225/12
  • Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала
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    Цифровая телеантенна

    SDV5225/12

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшенный прием цифрового сигнала

      Усиленная до 38 дБ антенна

      • Для использования в помещениях
      • усиление до 38 дБ
      • HDTV/UHF/VHF

      Возможность усиления сигнала до 38 дБ

      Усиление до 38 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Уникальная плоская конструкция

      Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Регулируемое усиление сигнала и светодиодный индикатор питания

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • HDTV
        Длина антенного кабеля
        180  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        38  дБ

      • Питание

        Адаптер электропитания
        В комплекте
        LED-индикатор питания
        Зеленый

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        высота
        32,8  см
        ширина
        11,2  см
        Глубина
        8,8  см
        Вес нетто
        0,316  кг
        Вес брутто
        0,501  кг
        Вес упаковки
        0,185  кг
        EAN
        87 12581 56418 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        23,8  см
        ширина
        19,4  см
        высота
        32  см
        Вес нетто
        1,264  кг
        Вес брутто
        2,3  кг
        Вес упаковки
        1,036  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        GTIN
        1 87 12581 56418 3

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,7  см
        высота
        27,5  см
        Вес
        0,316  кг
        ширина
        7,3  см

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