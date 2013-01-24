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Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта антенна с усилением и фильтром шумоподавления и регулировкой степени усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 38 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.
Позволяет с легкостью расширить диапазон приема
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия