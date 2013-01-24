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Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 48 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Позволяет с легкостью расширить диапазон приема
Благодаря компактному дизайну эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Угол поворота 180° и угол наклона 90° позволяют настроить элемент VHF для максимальной силы приема сигнала
3-ступенчатая регулировка усиления сигнала обеспечивает 3 уровня усиления для простой настройки и улучшенного приема сигнала.
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия