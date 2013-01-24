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Цифровая телеантенна

SDV6222/12
  • Превосходное цифровое качество изображения и звука Превосходное цифровое качество изображения и звука Превосходное цифровое качество изображения и звука
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    Цифровая телеантенна

    SDV6222/12

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и улучшенным GSM-фильтром была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью впишется в любой интерьер Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное цифровое качество изображения и звука

      Антенна с усилением до 48 дБ

      • Для использования в помещениях
      • Усиление до 48 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Возможность усиления сигнала до 48 дБ

      Усиление до 48 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Регулируемое усиление сигнала и светодиодный индикатор питания

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Регулируемые диполи VHF для удобной настройки

      Угол поворота 180° и угол наклона 90° позволяют настроить элемент VHF для максимальной силы приема сигнала

      Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и 3-х ступенчатая регулировка усиления сигнала для удобства использования

      3-ступенчатая регулировка усиления сигнала обеспечивает 3 уровня усиления для простой настройки и улучшенного приема сигнала.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Длина антенного кабеля
        180  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        48  дБ
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM

      • Питание

        LED-индикатор питания
        Зеленый
        Адаптер электропитания
        В комплекте

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        высота
        30,8  см
        ширина
        11,1  см
        Глубина
        18,3  см
        Вес нетто
        0,56  кг
        Вес брутто
        0,88  кг
        Вес упаковки
        0,32  кг
        EAN
        87 12581 62228 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес

      • Внешняя упаковка

        Длина
        46  см
        ширина
        30,5  см
        высота
        20,5  см
        Вес нетто
        2,24  кг
        Вес брутто
        3,92  кг
        Вес упаковки
        1,68  кг
        GTIN
        1 87 12581 62228 9
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Габариты изделия

        Глубина
        30,8  см
        высота
        30,8  см
        Вес
        0,56  кг
        ширина
        18,3  см

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