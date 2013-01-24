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Превосходное качество цифрового изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество цифрового изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Превосходное качество цифрового изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество цифрового изображения и звука
Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 42 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.
Позволяет расположить антенну в незаметном и наиболее подходящем месте для приема сигнала максимального уровня
Превосходная противошумовая фильтрация защищает от потери сигнала.
Позволяет с легкостью расширить диапазон приема
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия