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Цифровая телеантенна

SDV6224/12
Общая оценка / 5
  • Превосходное качество цифрового изображения и звука Превосходное качество цифрового изображения и звука Превосходное качество цифрового изображения и звука
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    Цифровая телеантенна

    SDV6224/12
    Общая оценка / 5

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Цифровая телеантенна

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное качество цифрового изображения и звука

      Усиленная до 42 дБ антенна

      • Для использования в помещениях
      • усиление до 42 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Возможность усиления сигнала до 42 дБ

      Усиление до 42 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Уникальная плоская конструкция

      Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Возможность настенного крепления

      Позволяет расположить антенну в незаметном и наиболее подходящем месте для приема сигнала максимального уровня

      Превосходная фильтрация от шумов защищает от потери сигнала

      Превосходная противошумовая фильтрация защищает от потери сигнала.

      Регулируемое усиление сигнала и светодиодный индикатор питания

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        • HDTV
        Усиление (антенна + усилитель)
        42  дБ
        Длина антенного кабеля
        180  см

      • Питание

        Адаптер электропитания
        В комплекте
        LED-индикатор питания
        Зеленый

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        высота
        33  см
        ширина
        21  см
        Глубина
        7,6  см
        Вес нетто
        0,493  кг
        Вес брутто
        0,822  кг
        Вес упаковки
        0,329  кг
        EAN
        87 12581 56423 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        32,7  см
        ширина
        22,5  см
        высота
        32  см
        Вес нетто
        1,972  кг
        Вес брутто
        3,683  кг
        Вес упаковки
        1,711  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        GTIN
        1 87 12581 56423 7

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,5  см
        высота
        18  см
        Вес
        0,442  кг
        ширина
        25  см

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