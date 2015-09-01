Ключевые слова для поиска

  • Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB7250/00

    Звук высокого разрешения

    Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Звук высокого разрешения

    с функцией цифрового усиления НЧ

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    • Мягкие амбушюры
    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

    Компактная складная конструкция для удобства и портативности

    Компактная складная конструкция для удобства и портативности

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

    Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции

    Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции

    Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.

    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

    Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

    Малый вес наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

    Наушники изготовлены с использованием легких, прочных и приятных на ощупь материалов. Конструкция едва заметна даже при длительном прослушивании музыки в течение нескольких часов.

    Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

    Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      8–40 000 Гц* / 8–23 000 Гц (в режиме BT)
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      104 дБ

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный вход 3,5 мм
      Версия Bluetooth
      4,0
      Подключение кабеля
      Одностороннее
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      29.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      11.6  (дюймы)
      ширина
      21.2  см
      Вес брутто
      1.393  кг
      Высота
      23.4  см
      GTIN
      1 69 25970 70062 4
      ширина
      8.3  (дюймы)
      Высота
      9.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.627  кг
      Вес брутто
      3.071  фунта
      Вес нетто
      1.382  фунта
      Вес упаковки
      0.766  кг
      Вес упаковки
      1.689  фунта

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Отключение микрофона
      • удержание вызова
      • Переключение между разговором и музыкой
      • Переключение между 2 вызовами
      Регулировка громкости
      Да
      Ожидание вызова
      Да

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      11*  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 ч*
      Время разговора
      11 ч*
      Цифровое шумо- и эхоподавление
      Да
      Предупреждение о скорой разрядке аккумулятора
      Да

    • Размеры упаковки

      Высота
      20  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      8.9  см
      Высота
      7.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70062 7
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.3575  кг
      Глубина
      3.5  (дюймы)
      Вес нетто
      0.209  кг
      Вес брутто
      0.788  фунта
      Вес нетто
      0.461  фунта
      Вес упаковки
      0.1485  кг
      Вес упаковки
      0.327  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      18.2  см
      ширина
      14.5  см
      Глубина
      7.9  см
      ширина
      5.7  (дюймы)
      высота
      7.2  (дюймы)
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес
      0.1675  кг
      Вес
      0.369  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки
      Аудиокабель
      Дополнительный аудиокабель 1,2 м

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Фактические данные могут отличаться от заявленных
    • При использовании входящего в комплект кабеля для наушников

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.