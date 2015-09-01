Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.
Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки
Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
Компактная складная конструкция для удобства и портативности
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.
Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!
Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции
Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.
Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Беспроводное управление музыкой и вызовами
Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.
Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств
Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.
Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание
Малый вес наушников гарантирует комфорт при длительном ношении
Наушники изготовлены с использованием легких, прочных и приятных на ощупь материалов. Конструкция едва заметна даже при длительном прослушивании музыки в течение нескольких часов.
Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников
Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
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