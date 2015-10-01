SHB9850NC/00
Больше звука без шумов
Погрузитесь в мир музыки с наушниками Philips SHB9850NC. Благодаря системе шумоподавления (до 99 %) они станут идеальным спутником в ваших путешествиях. Наслаждайтесь музыкой с удобными элементами управления Smart Touch и функцией сопряжения с устройствами Bluetooth одним касанием через NFC.Узнать обо всех преимуществах
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Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Точно настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и полноразмерными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.
Компактная конструкция складывается в разных направлениях — прекрасное решение для прослушивания в дороге.
Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Элементы Smart Touch на правой чашке наушников позволяют управлять воспроизведением и вызовами простым движением или прикосновением. Коснитесь элемента для начала прослушивания, приостановки музыки или ответа на входящий вызов; проведите пальцем в сторону, чтобы выбрать другую композицию, или проведите пальцем вверх/вниз для изменения уровня громкости. Забудьте о неудобном использовании множества кнопок!
Комбинированная технология активного шумоподавления ActiveShield Pro™ оснащена четырьмя микрофонами: два направленных назад микрофона предназначены для блокировки низких частот, а направленные вперед микрофоны обеспечивают также блокировку средних и высоких частот. Такое сочетание гарантирует охват более широкого частотного диапазона и улучшенное качество звука в любых условиях.
Наслаждайтесь высококачественным звуком в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth 4.0.
16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).
Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, эти наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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