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    Беспроводные наушники с шумоподавлением

    SHB9850NC/00

    Больше звука без шумов

    Погрузитесь в мир музыки с наушниками Philips SHB9850NC. Благодаря системе шумоподавления (до 99 %) они станут идеальным спутником в ваших путешествиях. Наслаждайтесь музыкой с удобными элементами управления Smart Touch и функцией сопряжения с устройствами Bluetooth одним касанием через NFC.

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    Рекомендуемая розничная цена: 12 999 руб.

    Беспроводные наушники с шумоподавлением

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    Больше звука без шумов

    благодаря элементам управления Smart Touch

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактная складная конструкция
    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук

    Точно настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и полноразмерными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.

    Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

    Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

    Компактная конструкция складывается в разных направлениях — прекрасное решение для прослушивания в дороге.

    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

    Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Чувствительные и удобные элементы управления Smart Touch

    Чувствительные и удобные элементы управления Smart Touch

    Элементы Smart Touch на правой чашке наушников позволяют управлять воспроизведением и вызовами простым движением или прикосновением. Коснитесь элемента для начала прослушивания, приостановки музыки или ответа на входящий вызов; проведите пальцем в сторону, чтобы выбрать другую композицию, или проведите пальцем вверх/вниз для изменения уровня громкости. Забудьте о неудобном использовании множества кнопок!

    Технология шумоподавления ActiveShield Pro™ снижает уровень шума до 99 %

    Технология шумоподавления ActiveShield Pro™ снижает уровень шума до 99 %

    Комбинированная технология активного шумоподавления ActiveShield Pro™ оснащена четырьмя микрофонами: два направленных назад микрофона предназначены для блокировки низких частот, а направленные вперед микрофоны обеспечивают также блокировку средних и высоких частот. Такое сочетание гарантирует охват более широкого частотного диапазона и улучшенное качество звука в любых условиях.

    Надежное соединение по Bluetooth 4.0

    Надежное соединение по Bluetooth 4.0

    Наслаждайтесь высококачественным звуком в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth 4.0.

    Удобные амбушюры для плотной посадки и комфортного длительного прослушивания

    Удобные амбушюры для плотной посадки и комфортного длительного прослушивания

    Аккумулятор обеспечивает до 16 часов прослушивания в беспроводном режиме

    16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).

    Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

    Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

    Дополнительный аудиокабель для прослушивания музыки при низком уровне заряда

    В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, эти наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      8–40 000 Гц*
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      109 дБ

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный вход 3,5 мм
      Длина кабеля
      1,2 мм
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Версия Bluetooth
      4,0
      Подключение кабеля
      Одностороннее
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      20.6  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      8.1  (дюймы)
      ширина
      17.8  см
      Вес брутто
      1.345  кг
      Высота
      23.7  см
      GTIN
      1 69 25970 70433 2
      ширина
      7.0  (дюймы)
      Высота
      9.3  (дюймы)
      Вес нетто
      0.825  кг
      Вес брутто
      2.965  фунта
      Вес нетто
      1.819  фунта
      Вес упаковки
      0.52  кг
      Вес упаковки
      1.146  фунта

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Отключение микрофона
      • удержание вызова
      • Переключение между разговором и музыкой
      • Отклонение второго входящего вызова
      • Переключение между 2 вызовами
      Регулировка громкости
      Да

    • Мощность

      Перезарядка
      Да
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      16*  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      45 ч*
      Время разговора
      15 ч*

    • Размеры упаковки

      Высота
      21.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5.5  см
      Высота
      8.5  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70433 5
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.396  кг
      Глубина
      2.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.275  кг
      Вес брутто
      0.873  фунта
      Вес нетто
      0.606  фунта
      Вес упаковки
      0.121  кг
      Вес упаковки
      0.267  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      19.3  см
      ширина
      15.6  см
      Глубина
      4.65  см
      ширина
      6.1  (дюймы)
      высота
      7.6  (дюймы)
      Глубина
      1.8  (дюймы)
      Вес
      0.23  кг
      Вес
      0.507  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки
      Аудиокабель
      Дополнительный аудиокабель 1,2 м
      Адаптер для использования в самолете
      В комплекте

    Badge-D2C

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    Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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    • Фактические данные могут отличаться от заявленных
    • При использовании входящего в комплект кабеля для наушников в выключенном режиме активного шумоподавления (ANC)

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