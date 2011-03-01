Беспроводные наушники Hi-Fi
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.
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Беспроводные наушники Hi-Fi
Беспроводная передача через инфракрасный порт Для телевизора 32-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
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Звук
Диапазон частот
18 — 20 000 Гц Диаметр излучателя
32 мм Чувствительность
96
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 58439 9
Комфорт
Время работы
+/- 15 часов (щелочной элемент питания)
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба Количество изделий в упаковке
1
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