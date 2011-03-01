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  • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC1300/10

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Для телевизора

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные

    Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

    Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    • Звук

      Диапазон частот
      18 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Чувствительность
      96

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 58439 9

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов (щелочной элемент питания)

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Передатчик
    Badge-D2C

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    • Элементы питания не входят в комплект

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