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Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC1300/10
Общая оценка / 5
  • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт
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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC1300/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 499 руб.
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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 499 руб.
    Найти похожие продукты

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Для телевизора

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

      Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Ферритовый
        Диапазон частот
        18 — 20 000  Гц
        Чувствительность
        96
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Отношение сигнал/шум
        55  дБ

      • Тюнер/прием/передача

        Рабочий диапазон
        7 м
        Диапазон несущих частот
        2,3 МГц (левый) - 2,8 МГц (правый)
        Разделение каналов
        > 30 дБ
        Модуляция
        FM

      • Комфорт

        Время работы
        +/- 15 часов (щелочной элемент питания)

      • Питание

        Питание наушников
        2 батареи 1,5 В типа R03/AAA*
        Питание передатчика
        Адаптер AC/DC 12В/200 мА

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,489  кг
        высота
        24  см
        Длина
        29,2  см
        Вес нетто
        0,873  кг
        Вес упаковки
        0,616  кг
        ширина
        21,5  см
        EAN
        87 12581 58439 9
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        Глубина
        8,8  см
        Вес брутто
        0,4045  кг
        высота
        24  см
        Вес нетто
        0,291  кг
        Вес упаковки
        0,1135  кг
        ширина
        19,6  см
        EAN
        87 12581 58438 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        7,6  см
        высота
        17,5  см
        Вес
        0,207  кг
        ширина
        16,5  см

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          • Элементы питания не входят в комплект