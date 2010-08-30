Ключевые слова для поиска

  • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь

    Беспроводные наушники HiFi

    SHC5100/10

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

    • Полноразмерные

    32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

    32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

    Саморегулирующееся внутреннее оголовье

    Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    Питание от аккумулятора

    Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

    Для минимизации помех выберите один из двух каналов

    При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Чувствительность
      100 дБ
      Сопротивление
      24  ohm

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон несущих частот
      863,0-865,0 MГц
      Рабочий диапазон
      100 м
      Количество каналов
      2
      Разделение каналов
      > 30 дБ
      Модуляция
      FM
      Частота пилот-тона
      19  kHz

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      2.86  кг
      Высота
      32.5  см
      GTIN
      1 69 23410 70493 5
      Вес нетто
      1.254  кг
      Вес упаковки
      1.606  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Время работы
      ~10 часов
      Режим Double PLL
      Да

    • Питание

      Питание наушников
      2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
      Питание передатчика
      Адаптер переменного/постоянного тока 8 В/200 мА

    • Размеры упаковки

      Высота
      32  см
      Тип упаковки
      Дисплей
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      24  см
      Глубина
      10  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 70493 8
      Вес брутто
      0.752  кг
      Вес нетто
      0.418  кг
      Вес упаковки
      0.334  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      22  см
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      8.5  см
      Вес
      0.178  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Батарейки
    • Адаптер питания
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.