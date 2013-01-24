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Беспроводные наушники HiFi

SHC5100/10
Общая оценка / 5
  • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь
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    Беспроводные наушники HiFi

    SHC5100/10
    Общая оценка / 5

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. Узнать обо всех преимуществах

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. Узнать обо всех преимуществах

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      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

      • Полноразмерные

      32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

      32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

      Саморегулирующееся внутреннее оголовье

      Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

      Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

      Питание от аккумулятора

      Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

      Для минимизации помех выберите один из двух каналов

      При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        100 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Сопротивление
        24  Ом

      • Тюнер/прием/передача

        Разделение каналов
        > 30 дБ
        Частота пилот-тона
        19  кГц
        Рабочий диапазон
        100 м
        Рабочая полоса частот / Максимальная ЭИИМ
        863,0-865,0 MГц / до 10 мВт
        Модуляция
        FM
        Количество каналов
        2

      • Комфорт

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Режим Double PLL
        Да
        Время работы
        ~10 часов
        Автовыключение
        Да

      • Питание

        Питание наушников
        2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
        Питание передатчика
        Адаптер переменного/постоянного тока 8 В/200 мА

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,86  кг
        Вес нетто
        1,254  кг
        Вес упаковки
        1,606  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        высота
        32,5  см
        Длина
        32,5  см
        ширина
        26  см
        GTIN
        1 69 23410 70493 5

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10  см
        Вес брутто
        0,752  кг
        высота
        32  см
        Вес нетто
        0,418  кг
        Вес упаковки
        0,334  кг
        ширина
        24  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Дисплей
        EAN
        69 23410 70493 8
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        8,5  см
        высота
        22  см
        Вес
        0,178  кг
        ширина
        19,5  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки
      • Адаптер питания

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