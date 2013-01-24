Свобода, которую дает беспроводная связь

Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. Узнать обо всех преимуществах