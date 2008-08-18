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  • Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC8525/00

    Великолепная беспроводная музыка

    Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    Великолепная беспроводная музыка

    • Док-станция
    • Функция FM-передачи сигнала
    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

    Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

    Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

    Для минимизации помех выберите один из трех каналов

    При наличии выбора одного из трех каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания гарантировано, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95786 1

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Разъем cinch
    • Батарейки
    • Кабель для зарядки
    • адаптер SHC AC-DC
    • Передатчик
    Badge-D2C

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