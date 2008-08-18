Другие продукты в комплекте
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Разъем cinch
- Батарейки
- Кабель для зарядки
- адаптер SHC AC-DC
- Передатчик
SHC8525/00
Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.
При наличии выбора одного из трех каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания гарантировано, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Звук
Внешняя упаковка
Комфорт
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.