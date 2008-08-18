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    Беспроводные наушники HiFi

    SHC8565/00

    Уникальное беспроводное удобство HiFi

    Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

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    Беспроводные наушники HiFi

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    Уникальное беспроводное удобство HiFi

    с усилением низких и высоких частот

    Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

    Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

    Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

    Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

    Усиливает высокие частоты при индивидуальной настройке

    Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики ВЧ одним касанием.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Настройте характеристики басов по своему вкусу

    Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики НЧ одним касанием.

    Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

    Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

    Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

    Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95793 9

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Передатчик
    • Разъем cinch
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Кабель для зарядки
    • адаптер SHC AC-DC
    • Батарейки
    Badge-D2C

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