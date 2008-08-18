Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.