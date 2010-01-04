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  • Личный домашний кинотеатр Личный домашний кинотеатр Личный домашний кинотеатр

    Беспроводные наушники для домашнего кинотеатра

    SHC8585/00

    Личный домашний кинотеатр

    Мы слышим звуки сразу в трех измерениях, поэтому эти наушники обеспечивают максимальное погружение в музыку и фильмы за счет воссоздания трехмерного звукового поля.

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    Беспроводные наушники для домашнего кинотеатра

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    Личный домашний кинотеатр

    Можно полностью погрузится в беспроводное объемное звучание

    • Объемный звук в режиме SRS WOW
    • Док-станция
    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

    Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

    Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.

    Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

    Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

    Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

    Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Режим SRS WOW - это ощущение объемного звука в наушниках

    Невероятное сочетание технологий обработки звука SRS создает волнующее ощущение объемного звука с глубокими богатыми басами из источников моно- или стереозвука. Ваш звук становится более полным, богатым и широким. Режим WOW восстанавливает пространственные характеристики, часто утрачиваемые в результате сжатия звука или воспроизведения через небольшие акустические системы.

    Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

    Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

    Настройте характеристики басов по своему вкусу

    Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики НЧ одним касанием.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95798 4

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Разъем cinch
    • Кабель для зарядки
    • Передатчик
    • адаптер SHC AC-DC
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Батарейки
    Badge-D2C

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