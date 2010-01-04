Другие продукты в комплекте
- Разъем cinch
- Кабель для зарядки
- Передатчик
- адаптер SHC AC-DC
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Батарейки
SHC8585/00
Личный домашний кинотеатр
Мы слышим звуки сразу в трех измерениях, поэтому эти наушники обеспечивают максимальное погружение в музыку и фильмы за счет воссоздания трехмерного звукового поля.Узнать обо всех преимуществах
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40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.
Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.
Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Невероятное сочетание технологий обработки звука SRS создает волнующее ощущение объемного звука с глубокими богатыми басами из источников моно- или стереозвука. Ваш звук становится более полным, богатым и широким. Режим WOW восстанавливает пространственные характеристики, часто утрачиваемые в результате сжатия звука или воспроизведения через небольшие акустические системы.
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики НЧ одним касанием.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Звук
Внешняя упаковка
Комфорт
Размеры упаковки
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