SHE1350BL/00
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Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Этот 14,8-мм излучатель имеет идеальный размер: он достаточно компактный для комфортного ношения и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений.
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