Наушники
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки.
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Мощный звук и глубокие басы Компактный дизайн 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Вкладыши Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
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Звук
Диапазон частот
20–20 000 Гц Максимальная входная мощность
10 мВт Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
101
дБ Сопротивление
16
ohm
Подключения
Тип кабеля
медный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внутренняя упаковка
Длина
18.1
см Количество потребительских упаковок
3 Ширина
8.1
см Высота
6
см Вес нетто
0.036
кг Вес брутто
0.125
кг Вес упаковки
0.089
кг GTIN
2 69 51613 99140 8
Размеры упаковки
Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба Количество изделий в упаковке
1
Аксессуары
Амбушюры
3 размера: S, M, L
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