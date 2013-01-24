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Наушники

SHE3550WT/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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    Наушники

    SHE3550WT/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.

    Наушники

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 599 руб.

    Наушники

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук и глубокие басы

      Компактный дизайн

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши

      2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20–20 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        101  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Сопротивление
        16  Ом

      • Подключения

        Тип кабеля
        медный
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,125  кг
        GTIN
        2 69 51613 99138 5
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,089  кг
        ширина
        8,1  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,127  кг
        GTIN
        1 69 51613 99138 8
        высота
        13,9  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,839  кг
        ширина
        17,9  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,7  см
        EAN
        69 51613 99138 1
        Вес брутто
        0,026  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,014  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,2  см
        высота
        1,85  см
        Вес
        0,011  кг
        ширина
        2,1  см

      • Дизайн

        цвет
        Белый

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