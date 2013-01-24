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Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
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