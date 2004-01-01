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SHE7000RD/98

SHE7000RD/98
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    SHE7000RD/98

    SHE7000RD/98

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SHE7000RD/98

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SHE7000RD/98

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      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

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