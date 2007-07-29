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Наушники с креплением-крючком

SHJ030/00
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  • Гибкий держатель-крючок Гибкий держатель-крючок Гибкий держатель-крючок
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    Наушники с креплением-крючком

    SHJ030/00
    Общая оценка / 5

    Гибкий держатель-крючок

    Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с креплением-крючком

    Гибкий держатель-крючок

    Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.

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      Гибкий держатель-крючок

      Регулировка в разных направлениях для идеальной посадки

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Регулировка тремя способами для обеспечения удобства и стабильности

      Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        9–21 000  Гц
        Чувствительность
        102  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 37638 3
        Длина
        33.5  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        17.5  см
        Вес брутто
        2.103  кг
        высота
        24  см
        Вес нетто
        0.24  кг
        Вес упаковки
        1.863  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        14.3  см
        Тип упаковки
        Блистер
        ширина
        14.3  см
        Глубина
        2.4  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 35470 1
        Вес брутто
        0.083  кг
        Вес нетто
        0.02  кг
        Вес упаковки
        0.063  кг

      Что входит в комплект?

      Фотография упаковки

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      • Разветвитель (черный) shj030

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