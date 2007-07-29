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Гибкий держатель-крючок
Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкий держатель-крючок
Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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