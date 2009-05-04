Отличные, прочные и надежные
Стиль, надежность и отличное звучание - все это характеризует одну из лучших моделей наушников с креплением-крючком Nike Sport Skylon.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные, прочные и надежные
Стиль, надежность и отличное звучание - все это характеризует одну из лучших моделей наушников с креплением-крючком Nike Sport Skylon.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.