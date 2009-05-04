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Наушники с креплением-крючком

SHJ080/00
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  • Отличные, прочные и надежные Отличные, прочные и надежные Отличные, прочные и надежные
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    Наушники с креплением-крючком

    SHJ080/00
    Общая оценка / 5

    Отличные, прочные и надежные

    Стиль, надежность и отличное звучание - все это характеризует одну из лучших моделей наушников с креплением-крючком Nike Sport Skylon.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с креплением-крючком

    Отличные, прочные и надежные

    Стиль, надежность и отличное звучание - все это характеризует одну из лучших моделей наушников с креплением-крючком Nike Sport Skylon.

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      Отличные, прочные и надежные

      Для использования в жестких условиях

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Регулировка тремя способами для обеспечения удобства и стабильности

      Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.

      Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются

      Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

      Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        8 - 24 000  Гц
        Чувствительность
        104  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 35486 2
        Длина
        35.6  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        33.7  см
        Вес брутто
        3  кг
        высота
        18.7  см
        Вес нетто
        1.032  кг
        Вес упаковки
        1.968  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        14  см
        Тип упаковки
        Блистер
        ширина
        14  см
        Глубина
        5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 35485 5
        Вес брутто
        0.146  кг
        Вес нетто
        0.086  кг
        Вес упаковки
        0.06  кг

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