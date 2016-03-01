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  • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание

    Наушники с микрофоном

    SHL2605WT/00

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании.

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    Наушники с микрофоном

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    Чистое и естественное звучание

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

    Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

    Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию

    Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию.

    • Звук

      Диапазон частот
      19—21 500 Гц Гц
      Диаметр излучателя
      32
      Сопротивление
      24 Oм
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      103 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Двусторонний
      Длина кабеля
      1,8 м
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
    Badge-D2C

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