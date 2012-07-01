Мощный звук
Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук с управлением, как у DJ-наушников С управлением, как у DJ-наушников Красные
Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки
Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании
32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Звук
Диапазон частот
20–20 000 Гц Диаметр излучателя
32 мм Сопротивление
24 Oм Максимальная входная мощность
1000 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Длина кабеля
1,2 м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Вес нетто
1.858
фунта
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Подвес Высота
10.1
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 Ширина
1.8
(дюймы) Глубина
7.9
(дюймы) Вес брутто
0.504
фунта Вес нетто
0.31
фунта Вес упаковки
0.194
фунта
Размеры продукта
Ширина
6
(дюймы) Высота
1.8
(дюймы) Глубина
7.3
(дюймы) Вес
0.309
фунта
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.