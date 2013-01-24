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Наушники с оголовьем

SHL3000RD/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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    Наушники с оголовьем

    SHL3000RD/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук

    Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук

    Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук

      с управлением, как у DJ-наушников

      • С управлением, как у DJ-наушников
      • Красные
      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

      Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

      Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

      Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20–20 000  Гц
        Сопротивление
        24 Oм
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        1000 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Подключение кабеля
        двустороннее
        Разъем
        3,5  миллиметра

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71605 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        19,95  см
        Глубина
        7,9  (дюймы)
        Вес брутто
        0,2285  кг
        Вес брутто
        0,504  фунта
        высота
        25,7  см
        высота
        10,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,1405  кг
        Вес нетто
        0,31  фунта
        Вес упаковки
        0,194  фунта
        Вес упаковки
        0,088  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        4,5  см
        ширина
        1,8  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71605 1
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        1,7154  кг
        Вес брутто
        3,781  фунта
        высота
        11,3  (дюймы)
        высота
        28,8  см
        Длина
        30,7  см
        Длина
        12,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,843  кг
        Вес нетто
        1,858  фунта
        Вес упаковки
        1,923  фунта
        Вес упаковки
        0,8724  кг
        ширина
        8,4  (дюймы)
        ширина
        21,4  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        7,3  (дюймы)
        Глубина
        18,5  см
        высота
        4,5  см
        высота
        1,8  (дюймы)
        Вес
        0,14  кг
        Вес
        0,309  фунта
        ширина
        6,0  (дюймы)
        ширина
        15,2  см

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