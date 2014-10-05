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  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук

    Наушники

    SHL3070MV/00

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3070 воспроизводят мощный звук и глубокие басы. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.

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    Наушники

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    Мощный звук

    С управлением, как у DJ-наушников

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

    32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

    • Звук

      Диапазон частот
      10—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      24 Oм
      Максимальная входная мощность
      1000 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.653  фунта

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      7.7  (дюймы)
      Глубина
      1.8  (дюймы)
      Вес брутто
      0.5  фунта
      Вес нетто
      0.275  фунта
      Вес упаковки
      0.225  фунта

    Badge-D2C

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