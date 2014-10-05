Наушники
Мощный звук
Наушники Philips SHL3070 воспроизводят мощный звук и глубокие басы. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.
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Мощный звук С управлением, как у DJ-наушников 32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные
Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании
Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки
32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.
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Звук
Диапазон частот
10—22 000 Гц Диаметр излучателя
32 мм Сопротивление
24 Oм Максимальная входная мощность
1000 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Длина кабеля
1,2 м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Вес нетто
1.653
фунта
Размеры упаковки
Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба Высота
8.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 Ширина
7.7
(дюймы) Глубина
1.8
(дюймы) Вес брутто
0.5
фунта Вес нетто
0.275
фунта Вес упаковки
0.225
фунта
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