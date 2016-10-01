Наушники SHL3565, созданные для великолепного звучания, обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепную четкость звучания
Высокая четкость звука и глубокие басы благодаря 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами высокой мощности.
Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки
Регулируемые чашки и оголовье наушников обеспечивают настолько удобную посадку, что вы их даже не заметите.
Закрытое оформление блокирует шум для полного погружения в звук
Закрытое оформление блокирует внешние шумы для полного погружения в прослушивание.
Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании
Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.
Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице
Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков
Оголовье из нержавеющей стали, обтянутое нейлоном для максимального комфорта
Высокая допустимая мощность 2200 мВт — без искажений даже при высокой громкости
Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук при любой громкости и любом источнике. Чистый звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Компактная складная конструкция с поворотными наушниками
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома наушники SHL3565 легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают удобную регулировку посадки.
Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей целеустремленных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков каждый наушник поворачивается на 165°. Поворотный механизм может быть полезен и при обычном прослушивании, когда необходимо быть в курсе происходящего вокруг.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.