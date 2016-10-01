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  • Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения

    Наушники с микрофоном

    SHL3565BK/00

    Звук высокого разрешения

    Наушники SHL3565, созданные для великолепного звучания, обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.

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    Наушники с микрофоном

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    Звук высокого разрешения

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • С управлением, как у DJ-наушников
    • Дышащие амбушюры
    • Компактная складная конструкция
    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепную четкость звучания

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепную четкость звучания

    Высокая четкость звука и глубокие басы благодаря 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами высокой мощности.

    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки и оголовье наушников обеспечивают настолько удобную посадку, что вы их даже не заметите.

    Закрытое оформление блокирует шум для полного погружения в звук

    Закрытое оформление блокирует шум для полного погружения в звук

    Закрытое оформление блокирует внешние шумы для полного погружения в прослушивание.

    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

    Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице

    Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице

    Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков

    Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков

    Оголовье из нержавеющей стали, обтянутое нейлоном для максимального комфорта

    Оголовье из нержавеющей стали, обтянутое нейлоном для максимального комфорта

    Высокая допустимая мощность 2200 мВт — без искажений даже при высокой громкости

    Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук при любой громкости и любом источнике. Чистый звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

    Компактная складная конструкция с поворотными наушниками

    Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома наушники SHL3565 легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают удобную регулировку посадки.

    Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости

    Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей целеустремленных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков каждый наушник поворачивается на 165°. Поворотный механизм может быть полезен и при обычном прослушивании, когда необходимо быть в курсе происходящего вокруг.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      7–40 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      2200 мВт
      Чувствительность
      104 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Подключение кабеля
      двустороннее
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      25.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      10  (дюймы)
      ширина
      21  см
      Вес брутто
      1.28  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 25970 70131 7
      ширина
      8.3  (дюймы)
      Высота
      9.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.555  кг
      Вес брутто
      2.822  фунта
      Вес нетто
      1.224  фунта
      Вес упаковки
      0.725  кг
      Вес упаковки
      1.598  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      8  см
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70131 0
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.31  кг
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.185  кг
      Вес брутто
      0.683  фунта
      Вес нетто
      0.408  фунта
      Вес упаковки
      0.125  кг
      Вес упаковки
      0.276  фунта

    Badge-D2C

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