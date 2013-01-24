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Гарнитура для ПК

SHM1900/00
Общая оценка / 5
  • Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция
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    Гарнитура для ПК

    SHM1900/00
    Общая оценка / 5

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.
    Найти похожие продукты

    Гарнитура для ПК

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.
    Найти похожие продукты

    Гарнитура для ПК

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все speakers-headsets

      Четкая передача звука, легкая конструкция

      • Полноразмерные

      Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

      Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

      Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

      Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

      Полноразмерные наушники для максимального комфорта, удобной посадки и шумоизоляции

      Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.

      Превосходная конструкция для четкого, высококачественного воспроизведения звука

      40-мм излучатели обеспечивают четкое, высококачественное воспроизведение звука.

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Оголовье

      • Звук

        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Головка микрофона
        6 мм
        Чувствительность
        98 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический
        Чувствительность микрофона
        50–10 000 Гц, -42 дБ
        Тип магнита
        Ферритовый
        Микрофон и элементы управления
        Регулируемый подвесной микрофон и встроенное управление громкостью

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медь

      • Габариты изделия

        высота
        19,5  см
        ширина
        17,5  см
        Глубина
        9,2  см
        Вес
        0,2  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        24,3  см
        ширина
        17,5  см
        Глубина
        9,5  см
        Вес брутто
        0,33  кг
        Вес нетто
        0,221  кг
        Вес упаковки
        0,109  кг
        EAN
        87 12581 43654 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        высота
        25  см
        ширина
        30,5  см
        Длина
        36,7  см
        Вес брутто
        2,41  кг
        Вес нетто
        1,326  кг
        Вес упаковки
        1,084  кг
        EAN
        87 12581 43655 1
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Аксессуары

        В комплекте
        Адаптер "2 в 1"

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