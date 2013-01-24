Ключевые слова для поиска
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.
Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.
Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.
40-мм излучатели обеспечивают четкое, высококачественное воспроизведение звука.
Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.
Дизайн
Звук
Подключения
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Аксессуары