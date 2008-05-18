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  • Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция

    Гарнитура для ПК

    SHM1900/00

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой.

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    Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.

    Гарнитура для ПК

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    Четкая передача звука, легкая конструкция

    • Полноразмерные

    Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

    Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

    Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

    Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

    Полноразмерные наушники для максимального комфорта, удобной посадки и шумоизоляции

    Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.

    Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

    Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

    Превосходная конструкция для четкого, высококачественного воспроизведения звука

    40-мм излучатели создают превосходную конструкцию для четкого, высококачественного воспроизведения звука.

    • Звук

      Частотный диапазон
      15—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Ферритовый
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      98 дБ (1 кГц)
      Чувствительность микрофона
      50–10 000 Гц; 42 дБ
      Головка микрофона
      6 мм
      Микрофон и элементы управления
      Регулируемый микрофон
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Тип кабеля
      Медь
      Длина кабеля
      2  м
      Разъем
      2 x 3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      36.7  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      30.5  см
      Вес брутто
      2.41  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 69 51613 98150 1
      Вес нетто
      1.326  кг
      Вес упаковки
      1.084  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      21  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      17.3  см
      Глубина
      9.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 98150 4
      Вес брутто
      0.33  кг
      Вес нетто
      0.221  кг
      Вес упаковки
      0.109  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19.5  см
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      9.2  см
      Вес
      0.2  кг

    • Аксессуары

      Адаптеры в комплекте
      Адаптер "2 в 1"

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    Badge-D2C

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