Гарнитура для ПК
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой.
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Рекомендуемая розничная цена: 1 499 руб.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкая передача звука, легкая конструкция Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука
Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.
Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса
Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.
Полноразмерные наушники для максимального комфорта, удобной посадки и шумоизоляции
Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.
Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками
Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.
Превосходная конструкция для четкого, высококачественного воспроизведения звука
40-мм излучатели создают превосходную конструкцию для четкого, высококачественного воспроизведения звука.
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Звук
Частотный диапазон
15—22 000 Гц Диаметр излучателя
40 мм Сопротивление
32 Ом Тип магнита
Ферритовый Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
98 дБ (1 кГц) Чувствительность микрофона
50–10 000 Гц; 42 дБ Головка микрофона
6 мм Микрофон и элементы управления
Регулируемый микрофон Тип излучателя
Динамический
Подключения
Тип кабеля
Медь Длина кабеля
2
м Разъем
2 x 3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
36.7
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
30.5
см Вес брутто
2.41
кг Высота
25
см GTIN
1 69 51613 98150 1 Вес нетто
1.326
кг Вес упаковки
1.084
кг
Размеры упаковки
Высота
21
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
17.3
см Глубина
9.5
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 51613 98150 4 Вес брутто
0.33
кг Вес нетто
0.221
кг Вес упаковки
0.109
кг
Габариты изделия
Высота
19.5
см ширина
17.5
см Глубина
9.2
см Вес
0.2
кг
Аксессуары
Адаптеры в комплекте
Адаптер "2 в 1"
Дизайн
Цвет
Черный Стиль ношения
Наушники с оголовьем Заполняющий уши материал
Синтетическая кожа Плотная посадка
Полноразмерные Тип чашки
Закрытого типа
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